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Народный календарь. Почему нельзя веселиться 27 октября, на Параскеву Пятницу

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Народный календарь. Почему нельзя веселиться 27 октября, на Параскеву Пятницу
Смех

27 октября Православная церковь почитает память Параскевы Сербской – христианской святой, прославившейся своим аскетизмом.

27 октября нельзя веселиться, говорят, что тот, кто на Пятницу много смеется, тот в старости будет очень много плакать. Верующие вспоминают хранительницу женских традиций и целительницу Параскеву Сербску, или же Параскеву Пятницу. В этот день любая работа как по дому, так и на огороде и в поле была под запретом. Народ старался лишний раз не рисковать, дабы не вызвать гнев преподобной. В народе считали, что если нарушить запрет, можно не только привлечь различные болезни в свою жизнь, но и подвергнуть опасности свою семью.

Приметы погоды:

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Яркое звездное небо – к богатому урожаю.

Вороны раскаркались – к оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя веселиться 27 октября, на Параскеву Пятницу

Именины отмечают: Николай, Кузьма, Игнатий, Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан.

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