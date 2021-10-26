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Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи рассказала, как туристы относятся к ограничениям

Ирина Игнатенко

Общество
Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи рассказала, как туристы относятся к ограничениям
Фото: Pixabay

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина в беседе с телеканалом 360 рассказала, как относятся туристы к введенным в регионе ограничениям.

Она отметила, что многие туристы забывают об опасности коронавирусной инфекции, как только попадают на морское побережье.

— У туристов понимание такое: в Сочи можно все. Попадая в Сочи, все забывают про безопасность, про то, что все-таки ковид существует и люди умирают, — отметила она.

Собеседница добавила, что ситуация не изменится и скандалы продолжатся. Она не исключила, что люди будут массово подделывать QR-коды вакцинации от коронавируса, чтобы попасть на отдых.

Она подчеркнула, что работники турбизнеса продолжат терпеливо объяснять отдыхающим про необходимость соблюдения ограничений, в частности социальной дистанции.

Анна Нетягина напомнила, что в сочинские отели с 1 августа заселяют постояльцев только с QR-кодом вакцинации. Такое же ограничение начнет действовать в местных кафе и ресторанах с 30 октября.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. Также с 30 октября начинает действовать система QR-кодов.

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