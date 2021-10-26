«С жиру бесится»: Анна Калашникова высказалась об уходе Регины Тодоренко из Instagram

Фото: Instagram /@annakalash

Певица и блогер Анна Калашникова уверена, что уход телеведущей Регины Тодоренко из Instagram — не более чем громкое заявление. По мнению Калашниковой, глупо оставлять мощный источник дохода во время пандемии. Она добавила, что вскоре Тодоренко заявит, что погорячилась и вернется в микроблог.



По разным оценкам, рекламная публикация в Instagram-аккаунте телеведущей стоит от 300 до 600 тысяч рублей, что делает микроблог постоянным источником дохода во времена коронавирусных ограничений для съемок и туров. Отказываться от такого просто глупо, цитирует Калашникову Пятый канал.



— С жиру, как говорится, бесится, — подвела итог певица.



Ранее, 12 октября, Тодоренко поделилась со своими подписчиками новым образом, опубликовав в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором у нее короткие темные волосы и прямая челка. Ведущая телепроекта «Орел и решка» отметила, что подобное преображение для нее является неожиданностью. Но поклонники звезды не оценили ее облик и попросили «вернуть все обратно». «Вы очень красивая, но так — не очень! Верните обратно»; «Очень не идет»; «Давайте как раньше», — написали они в комментариях.