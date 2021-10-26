Захарова раскритиковала угрозы Украины о ракетном ударе по России

Фото: МИД РФ

Украина вряд ли сможет повторить угрозы о ракетном ударе по России на площадках ООН или ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 октября.

— Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, — рассказала дипломат.

Киев ведет себя так из-за того, что не может выполнить обещания по подъему экономики, прекращению языковой дискриминации и урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнула она. Власти страны, по ее словам, пытаются переключить внимание граждан на Россию, подобное делают и многие западные страны.

Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые ведут военное освоение Украины, уточнила представитель министерства. Два военных центра, как отметила она, строятся в Очакове и Ильичевске, они смогут принимать бомбардировщики стран альянса.

Германия и Франция, будучи партнерами России по «нормандскому» формату, никак не реагируют на саботаж Украиной выполнения Минских соглашений, сетует дипломат. Киев заводит в тупик переговоры с ДНР и ЛНР, а теперь «докатился» до открытых угроз России, приводит слова Захаровой сайт МИД.

24 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой, ее могут использовать для давления на Кремль. Чиновник отметил, что «полномасштабное нападение» России на Украину может закончиться «концом российской армии и концом Российской Федерации».