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Эксперт объяснил, как правильно выбрать подержанный телефон

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, как правильно выбрать подержанный телефон
Фото: Pixabay

Перед покупкой телефона с рук важно проверить состояние устройства. Также лучше приобретать смартфон у проверенных людей или изучить отзывы о продавце, рассказал «Вечерней Москве» специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Он отметил, что бывшие в употреблении телефоны часто приобретают у знакомых или в местах, профессионально занимающихся продажами.

— Как люди обычно покупают телефоны на вторичке? Либо у коллег, либо у знакомых. Также можно пойти куда-нибудь, где продают электронику: например, на радиорынки. С ними в Москве активно борются, индустрия исчезает, но пока они есть, — рассказал специалист.

По словам эксперта, приобрести подержанный телефон можно также в интернете. В этом случае лучше отдать предпочтение продавцам, профессионально занимающимся продажей мобильных устройств.

Изучение рейтинга продавца поможет снизить вероятность покупки некачественного телефона, отметил собеседник «ВМ».

— Нужно смотреть на отзывы. Если у человека 100 отзывов и он продает исключительно телефоны, то велика вероятность, что он старается продавать качественную технику и дорожит репутацией. А если он торговал какими-нибудь ручками, смесителями или кроссовками и тут внезапно появляется очень дорогой телефон по очень привлекательной цене, это вызывает вопросы, — рассказал эксперт.

Перед покупкой телефон нужно проверить: в частности, попытаться выяснить, как работает аккумулятор и какие дефекты экрана присутствуют, порекомендовал Побыванец. Также можно предварительно изучить, какие проблемы характерны для конкретной модели. Желательно предварительно договориться с продавцом о том, что устройство будет проверяться, посоветовал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: покупка бывшего в употреблении телефона, как и любой другой вещи с рук, сопряжена с определенным риском. Однако такие смартфоны значительно дешевле новых, поэтому вторичный рынок мобильных устройств по-прежнему процветает, заключил Побыванец.

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