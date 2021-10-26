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Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе

Иван Юминов

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Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar ТВ2 в Донбассе. Об этом заявил волонтер Роман Доник во вторник, 26 октября.

— Ну что, ударные дроны Bayraktar были впервые задействованы в уничтожении вражеской артиллерии. Несколько дней вражеские пропагандисты прокачивали истерию по поводу того, что ВСУ нарушили Минские договоренности и зашли на вражескую территорию, — рассказал он.

С расстояния более 15 километров, по его словам, было обстреляно село Гранитное в Донецкой области. Для сохранения жизней «воинов и гражданского населения» был поднят беспилотник, который уничтожил одну из пушек батареи, отметил Доник на странице в Facebook.

Применение Bayraktar подтвердил и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, позиции украинской 93-й механизированной бригады около Гранитного обстреляли из гаубиц Д-30.

В результате погиб один из членов 93-й бригады. После этого в район боя направили Bayraktar, который уничтожил гаубицу управляемой бомбой, сообщил Бутусов на странице в Facebook.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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