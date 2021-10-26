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Началось строительство детского сада на 200 мест в Ленинском городском округе

Дарья Чентаева

Город
Началось строительство детского сада на 200 мест в Ленинском городском округе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Лопатино, 11БКарта всех событий

Подготовительный этап работ по строительству детского сада на 200 мест начался в Ленинском городском округе. Объект будет построен рядом с поселком Лопатино, его введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом заявила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

— В настоящее время на строительной площадке начались работы подготовительного этапа. Специалисты проводят планировку территории, ведутся установка ограждений, устройство подъездных путей, мест для складирования материалов, — заявил глава ведомства Владимир Локтев.

Двухэтажное здание образовательного учреждения площадью 2,9 тысячи квадратных метров будет вмещать 200 человек (восемь групп). В детском саду организуют игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Кроме того, специалисты благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Также здесь установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, уточнили в региональном министерстве.

Ранее в октябре в Москомархитектуре сообщили, что современный детский сад на 200 мест построят в районе Очаково-Матвеевское. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что детский сад возведут в рамках комплексной жилой застройки на Большой Очаковской.

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