Автоэксперт развеял популярный миф об антифризе

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Автомобилистам не стоит покупать разные антифризы для летнего и зимнего сезонов: логичнее пользоваться только антифризом, который выдерживает низкие температуры. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Он отметил, что в России разделение антифризов на разные сезоны бессмысленно.

— У нас страна северная. Летний антифриз, у которого температура замерзания чуть повыше, никаких преимуществ не дает, кроме того, что будет чуть дешевле, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что зимний антифриз имеет более низкие температуры замерзания. Такой тип жидкости актуален даже в южных регионах России, так как зимой там бывают отрицательные температуры.

Также Гудков отметил, что обновлять антифриз нужно вовремя — независимо от смены сезонов.

— Прежде всего пробег и срок службы. Все это указано в сервисных книжках. Если визуально понятно, что антифриз потерял цвет, стал мутным, на нем появился ржавый налет (это видно в расширительном бачке), можно и досрочно поменять, — посоветовал собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, длительная езда с отработавшим свой срок антифризом может испортить систему охлаждения. Возможно появление коррозии или налета, однако в каждом случае последствия будут отличаться, заключил Гудков.