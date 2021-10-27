Назван процент поддельных сладостей в магазинах

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Кондитерские изделия подделывают, но процент контрафактной продукции постоянно стремится к нулю. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

— Согласно официальным данным статистики незаконного оборота, размещенным в справочниках Росстата на основе данных Роспотребнадзора «Россия в цифрах», объем контрафактной и фальсифицированной продукции в нашей отрасли находится на уровне от 0 до 1,2 процента и продолжает стремиться к постоянному уровню в 0 процентов благодаря активным действиям сотрудников надзорных органов и усилиям предприятий кондитерской отрасли по оценке и выявлению фактов недобросовестной конкуренции, — сказал эксперт.

Он также добавил, что общий объем изъятой из оборота кондитерской продукции в 2019 году находился на более высокой отметке, но основные причины изъятий были обусловлены нарушениями в розничной цепочке продаж, в том числе нарушениями сроков и условий хранения продукции на стороне торговли.

— Кондитерские предприятия России в отрасли имеют свою историю, привержены традициям высокого качества и дорожат высоким доверием своих потребителей, поэтому действия отдельных недобросовестных участников рынка, наносящие кондитерской отрасли огромный репутационный ущерб, своевременно выявляются и пресекаются либо по линии Федеральной таможенной службы, либо по линии Роспотребнадзора, — добавил Лашманкин.

Собеседник «ВМ» добавил, что доля импортируемых кондитерских изделий находится в пределах 10 процентов уже долгие годы и значительно не меняется. Крупные международные компании имеют локализованное производство, поэтому 90 процентов кондитерских изделий, потребляемых на внутреннем рынке, на 85 процентов сделаны из сырья отечественного АПК и произведены в России.

— Кондитерская отрасль является одним из крупнейших потребителей российского сахара, сухой молочной продукции, муки. При этом вынужденно импортирует какао, кокосовую стружку, миндаль и другие виды орехов, которые не произрастают на территории России из-за особенностей климата, — заключил эксперт.