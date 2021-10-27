Две квартиры разыграют в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» 27 октября

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Первый розыгрыш подарков в рамках реализации акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» состоится в среду, 27 октября. В мероприятии примут участие горожане от 18 лет, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию с 18 по 24 октября. Двое из них выиграют однокомнатные квартиры в Москве.

Современное жилье будут дарить участникам акции в течение пяти недель — до 24 ноября.

Первый розыгрыш пройдет в прямом эфире на телеканале «Москва 24». После все сведения выложат на официальный сайт мэра Москвы.

Для проверки выигрыша следует ввести номер полиса ОМС в систему.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил о старте еще одного розыгрыша квартир для горожан, которые привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции или прошли ревакцинацию первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной.

Такое мероприятие направлено на стимулирование населения к вакцинации от COVID-19.

Новую акцию назвали «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Организатором розыгрыша выступила Московская торгово-промышленная палата.