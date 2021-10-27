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Сомнолог рассказал, чем опасен храп

Анастасия Колоскова

Общество
Сомнолог рассказал, чем опасен храп
Фото: «Вечерняя Москва»

Храп является звуковым феноменом, а не болезнью, хотя может провоцировать опасные для человека состояния. Об этом рассказал врач-сомнолог Сергей Федоров.

Врач пояснил, что храп по сути — это движения под действием проходящего воздуха в стенах ротоглотки во время сна. Сам по себе он не опасен, однако может привести к синдрому обструктивного апноэ, при котором стенки ротоглотки так сильно провисают в дыхательный просвет, что рискуют его перекрыть.

— Человек будет пытаться сделать вдохи, но воздух проходить не будет. В этот момент падает уровень кислорода в крови, и в мозг поступает сигнал, что нужно просыпаться, восстановить тонус мышц ротоглотки, чтобы дыхание восстановилось, — объяснил специалист.

Кроме того, храп может спровоцировать артериальную гипертензию, признаками которой являются высокое давление по утрам, головные боли, а также дневная сонливость и мочеиспускание по ночам.

Согласно статистике, храп встречается у 40 процентов взрослых и 10-15 процентов детей. Причем после 60 лет этот симптом присутствует у 90 процентов людей.

По словам Сергея Федорова, наиболее частой причиной храпа является воротниковое ожирение, которое давит на дыхательный просвет. Храп может проявиться и при аллергических заболеваниях, которые провоцируют отек в ротоглотке, от чего нарушается дыхание носом, и человек начинает дышать через рот.

Для избавления от храпа специалист посоветовал прежде всего снизить вес, а также делать упражнения, которые увеличивают тонус носоглотки, пишет Пятый канал.

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