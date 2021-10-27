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Коммунальный флот столицы собрал свыше 600 тонн мусора в водной акватории города

Виктория Сикерина

Город
Коммунальный флот столицы собрал свыше 600 тонн мусора в водной акватории города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в водной акватории Москвы за 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 27 октября.

Он отметил, что работы выполнили в Москве-реке и судоходной части Яузы.

— С открытием навигации его (Коммунального флота — прим. «ВМ») суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек.В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений, — уточнил заммэра.

Петр Бирюков сообщил, что оборудованные суда-мусоросборщики очищают воду от мусора. В особо глубоких зонах работают маломерные единицы техники.

При этом плавучие краны и несамоходные шаланды с буксирами используют для поднятия песка и грунта.

— Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московском кольцевой автодороги (МКАД) находятся под круглосуточным контролем. В регламентном режиме мусоросборщики собирали еженедельно около 20–25 тонн мусора, ежемесячно — до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений, — заявил заместитель мэра столицы.

Во вторник, 26 октября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали, что работы по очистке открытого русла реки Чурилихи начались на юго-востоке Москвы.

Участок работ, протяженность которого составляет 1,2 километра, берет начало от Волгоградского проспекта и продолжается до Верхнего Кузьминского пруда.

Здесь специалистам предстоит восстановить пропускную способность Чурилихи, очистить реку от ила и грунта, восстановить водоотводные канавы и провести дноуглубление с помощью экскаваторов.

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