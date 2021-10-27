Пассажиропоток столичных аэропортов вырос почти на 40 процентов в сентябре

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Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) увеличился на 38,5 процента в сентябре текущего года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом заявили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта в среду, 27 октября.

Уточняется, что около восьми миллионов человек воспользовались воздушными перевозками в указанном месяце.

В пресс-службе ведомства отметили, что на международных направлениях специалисты обслужили 2,3 миллиона пассажиров. Из них 552 граждан воспользовались услугами иностранных авиакомпаний.

При этом примерно 5,6 миллиона человек совершили перелеты во внутренним линиям.

Таким образом, пассажиропоток аэропорта Внуково увеличился на 20 процентов, Домодедово — на 26, 8 процента, Шереметьево — на 63,2 процента, то есть на 1,8 миллиона, 2,6 миллиона и 3,5 миллиона пассажиров соответственно.

Однако поток людей в аэропортах МАУ за девять месяцев 2021 года вырос на 48,9 процента или 55 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что число пассажиров аэропорта Внуково с 1 января по 3 октября 2021 года на 51,2 процента превысило пассажиропоток за аналогичный период прошлого года.

Так, с 1 января по 3 октября этого года аэропорт обслужил 13,79 миллиона пассажиров.