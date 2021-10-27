Водонаева приобрела отдельную квартиру в Москве для своего кота

Фото: instagram/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева купила за 19 миллионов отдельную двухкомнатную квартиру в Хамовниках для своего кота породы мейн-кун по кличке Эскобар.

Недвижимость находится недалеко от салона красоты, который принадлежит знаменитости. Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в историческом жилом комплексе. Звезде «Дома-2» удалось сэкономить на покупке, так как помещению требуется капитальный ремонт, пишет Super.ru.

До этого звезда рассказала, что у ее сына Богдана диагностировали аллергию на кошачью шерсть. Именно это подтолкнуло 39-летнюю ведущую к покупке отдельной квартиры для животного.

— Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план, — рассказала она ранее в своем Instagram-аккаунте, добавив, что приобретать квартиру она планирует в ипотеку.