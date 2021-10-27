Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водонаева приобрела отдельную квартиру в Москве для своего кота

Анастасия Колоскова

Общество
Водонаева приобрела отдельную квартиру в Москве для своего кота
Фото: instagram/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева купила за 19 миллионов отдельную двухкомнатную квартиру в Хамовниках для своего кота породы мейн-кун по кличке Эскобар.

Недвижимость находится недалеко от салона красоты, который принадлежит знаменитости. Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в историческом жилом комплексе. Звезде «Дома-2» удалось сэкономить на покупке, так как помещению требуется капитальный ремонт, пишет Super.ru.

До этого звезда рассказала, что у ее сына Богдана диагностировали аллергию на кошачью шерсть. Именно это подтолкнуло 39-летнюю ведущую к покупке отдельной квартиры для животного.

— Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план, — рассказала она ранее в своем Instagram-аккаунте, добавив, что приобретать квартиру она планирует в ипотеку.

Читайте также:
покупкаАлена Водонаевакотики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте