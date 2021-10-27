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Ученые назвали настоящую причину вымирания мамонтов

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые назвали настоящую причину вымирания мамонтов
Фото: pixabay.com/ru

Люди не имеют отношения к вымиранию мамонтов. Такое сенсационное открытие сделала группа ученых, тем самым опровергнув распространенное убеждение о причинах гибели животных.

Ранее наука считала, что люди поспособствовали истреблению этих крупных млекопитающих, так как употребляли их в пищу и использовали их кости для постройки жилищ, а из бивней изготавливали музыкальные инструменты.

— Климат все-таки основная причина вымирания. Люди охотились на них, но все говорит о том, что все-таки климат, — заявил профессор норвежского Университета Бергена Ян Мангеруд.

Этот факт доказала команда ученых, которым удалось найти уцелевшую ДНК древнего животного из образцов вечной мерзлоты и озерных отложений в Арктике. Свой вклад в исследование внесли и российские ученые.

Исследователи пришли к выводу, что животные вымерли из-за недостатка пищи в результате таяния льдов Арктики. Свою роль сыграло и изменение земельного ландшафта. Древние животные так и не смогли приспособиться к новым условиям.

Мангеруд отметил, что ученым еще предстоит выяснить, где жили животные, когда переселились на новые земли и когда именно вымерли, сообщает Пятый канал.

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