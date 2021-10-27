Эксперт дал совет, как выбрать смартфон для съемки качественных видео и фото

Фото: Pixabay

Качественная камера и большой объем встроенной памяти — такие качества помогают комфортно фотографировать и снимать видео на смартфон. Однако не всегда стоит выбирать самый дорогой флагманский телефон: в некоторых случаях подойдет и более бюджетный вариант. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По словам специалиста, дорогие смартфоны часто обладают камерой, с помощью которой можно получить снимки высокого качества.

— Если говорить про максимально качественные камеры, то это исключительно флагманские устройства. Необязательно покупать смартфон текущего модельного года, можно сэкономить и взять прошлогодний, — рассказал он.

Эксперт отметил, что некоторые современные смартфоны обладают дюймовыми матрицами. Пока качество съемки с таких камер не дотягивает до уровня фотоаппаратов, однако все равно является очень высоким.

При этом Побыванец подчеркнул, что главное отличие флагманских смартфонов от более бюджетных вариантов — возможность съемки при плохом освещении.

— Во флагманах камера дает больше возможностей при плохом освещении, например, в помещении, но это нужно не всем. Когда вы снимаете на улице, телефон за 30–40 тысяч рублей будет мало чем отличаться от флагмана за 100, — отметил собеседник издания.

Также при выборе смартфона для съемки видео нужно учитывать, что записи будут занимать много места, заметил эксперт. Каждая минута видео максимального качества может весить почти гигабайт, поэтому объем встроенной памяти должен быть достаточным.

Большой запас внутренней памяти нужен еще и потому, что загрузка видео в интернет не всегда бывает удобной, отметил Побыванец.

— Производители говорят, что вместо внутренней памяти можно использовать облачное хранение данных. Но тут нужно учитывать тот момент, что если вы, допустим, поехали в отпуск и там очень медленный интернет, то видео будет очень долго загружаться. Если человек активно путешествует и много снимает видео, то, конечно, ему тоже лучше брать устройство с большим объемом встроенной памяти, — рекомендовал собеседник издания.