Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Останкинская телебашня окрасится в красный в День борьбы с инсультом

Евгений Белоусов

Город
Останкинская телебашня окрасится в красный в День борьбы с инсультом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
ул. Академика Королева, 15Карта всех событий

В поддержку акции «Оденься в красное!» Останкинскую телебашню осветят красной подсветкой в День борьбы с инсультом 29 октября, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

В 18:00 29 октября на медиафасадах телебашни появится сердце с белыми очертаниями на красном фоне. Также красной подсветкой в этот день осветят телебашни РТРС в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах.

Акция «Оденься в красное!» приурочена ко Дню борьбы с инсультом. Ее ежегодно проводит Российское кардиологическое общество (РКО), чтобы повысить уровень осведомленности населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А красный цвет в этом случае означает тревогу, вызванную ростом смертности от заболеваний системы кровообращения, передает ТАСС слова пресс-службы РТРС.

Читайте также:
красная подсветкаОстанкинская телебашняинсульт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте