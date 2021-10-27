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Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова

Анастасия Колоскова

Общество
Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в Министерстве культуры РФ.

— Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский, — цитирует сообщение Минкультуры РИА Новости.

В ведомстве поблагодарили Женовача за его работу, отметив, что он возглавил театр в непростой период и в своей работе «ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».

Известно, что Женовач останется руководителем Студии театрального искусства.

В Министерстве добавили, что новому худруку предстоит дальнейшая работа в соответствии с традициями театра, и выразили уверенность, что профессиональные качества и авторитет Хабенского позволит ему «объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень».

Так как актер много лет играл на сцене МХТ им. А.П. Чехова, ему удастся быстро включиться в работу в новой должности, подчеркнули в пресс-службе.

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