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«Немое кино с оркестром» покажут в кинотеатре «Космос»

Ольга Маркова

Развлечения
«Немое кино с оркестром» покажут в кинотеатре «Космос»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 109А Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» 17 ноября приглашает жителей и гостей столицы на показ проекта «Немое кино с оркестром». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Космос».

Зрителей ждет нестареющая классика под аккомпанемент большого джазового оркестра Петра Востокова.

В афише заявлены следующие ленты: «Театр», где оперный театр Китона исполняет программу «Менестрели Бастера Китона»; «В час ночи» — сольный фильм Чаплина, который доказывает, что он мог и в одиночку притягивать внимание зрителей.

В ленте «Тихая улица» бродяжка Чаплин устраивается работать в полицию и пытается справиться с огромным громилой, терроризирующим жителей одной улочки. Это единственный фильм режиссера, на котором произошел несчастный случай. В тот момент, когда главный герой надевал уличный фонарь на голову хулигана, чтобы отравить его газом, крышка фонаря отломилась, и острый металлический край упал на нос Чаплина. В результате ему наложили два шва.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте «Москино».

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