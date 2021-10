Диетологи назвали продукты для укрепления иммунитета в холодное время года

Фото: pixabay.com

Овощи, зелень и натуральные специи способствуют укреплению иммунной системы в период холодов. Это следует из статьи американских специалистов по питанию, опубликованной в издании Eat This, Not That!.

— Сбалансированное питание с акцентом на умеренность и разнообразие — ключ к успеху. Включение в рацион фруктов, овощей, цельного зерна, полезных жиров, трав и специй обеспечивает организм питательными веществами, необходимыми для борьбы с воспалительными процессами, — отметила диетолог Кристен Карли.

Ее коллега Кит-Томас Айооб рекомендует регулярно пить зеленый чай, который богат антиоксидантами и катехинами, лишающими вирусы гриппа и ОРВИ способности проникать в клетки организма. Также она посоветовала съедать небольшую порцию темного шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов. В нем содержатся флаванолы, которые обладают противовоспалительным действием, благотворно влияющие на эластичность сосудов и улучшают кровообращение.

Диетолог Эми Горин убеждена, что укрепить иммунитет позволят грецкие орехи. Они богаты жирами, витаминами и минералами, защищающими от перенапряжения нервную систему и нормализующими кровообращение. Она также отметила полезное свойство кофе, содержащего антиоксиданты.

Эксперт Анжела Хоули порекомендовала включить в рацион приправу куркуму.

— Куркумин, который придает куркуме яркий цвет и вкус, также известен своим противовоспалительным действием на организм, — рассказала она.

В свою очередь диетолог Лорен Манакер заявила, что укрепить иммунитет поможет натуральный апельсиновый сок. Для борьбы с воспалительными процессами в организме выпивать на завтрак один стакан этого напитка.

До этого диетолог Ирина Бородина рассказала о необходимости укреплять свой иммунитет осенью. Для этого следует включить в свой рацион питания шесть овощей и фруктов.