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Диетолог Бородина назвала шесть овощей и фруктов для поддержания иммунитета

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Бородина назвала шесть овощей и фруктов для поддержания иммунитета
Фото: pixabay.com

Диетолог Ирина Бородина рассказала о необходимости укреплять свой иммунитет осенью. Для этого следует включить в свой рацион питания шесть овощей и фруктов.

По словам врача, во время осенних холодов следует употреблять тыкву. В ее составе содержится большое количество витаминов K, РР, Е, С и группы B. Кроме того, овощ обогащен полезными микроэлементами, железом, магнием, калием, клетчаткой, фосфором и антиоксидантами. Также укрепить иммунную систему поможет гранат, сообщает ФАН.

Диетолог порекомендовала добавить в рацион репу. Она содержит в составе полисахариды, которые легко усваиваются в организме, и клетчатку, необходимую для стимуляции перистальтики кишечника. Также следует включить в рацион грушу. Фрукт содержит большое количество клетчатки и полезных витаминов. Осенью особенно важно получать достаточное количество витамина С. Источник витамина С — цветная капуста. Помимо этого, поддержать иммунную систему поможет клюква, сообщила Ирина Бородина.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как помочь своему организму справиться с сезонными инфекциями.

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