Врач рассказала, как укрепить иммунитет в сезон простуд

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Осенью все сезонные инфекции становятся активнее. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как помочь своему организму справиться с ними.

Большое количество людей обращаются к врачам именно сейчас. Чаще, чем в любое другое время года, осенью приходят пациенты с ОРВИ, простудами и хроническими заболеваниями. Тяжелая обстановка, связанная с коронавирусом, научила людей внимательно наблюдать за своим здоровьем и больше доверять врачам.

Например, москвичи прямо сейчас проходят всеобщую диспансеризацию. Это хорошая возможность сделать общий анализ крови, мочи и узнать, в каком состоянии ваш организм входит в холодный сезон. Особенно важен в данном случае именно общий анализ крови. Если в нем есть какой-то сбой, врач сразу это увидит.

Полезно будет сдать также биохимический анализ крови и анализ на гормоны.

В то же время надо следить за своим питанием. Не забывать употреблять ягоды, фрукты, морсы и компоты. Но делать это в меру. Не надо заменять ими еду. Нужно принимать витамин D и кальций, потому что осенью не хватает солнца, а также витамин E для желудочно-кишечного тракта. Вообще же многие полезные вещества мы получаем из еды, если нормально работает желудок. И за этим надо следить безукоризненно.

Будь начеку

Мы постоянно контактируем с поверхностями, на которых обитают многочисленные бактерии. Ручки дверей, кнопки лифтов, перила и деньги — это своеобразные платформы для взаимного обмена бактериями. Мыть руки, пользоваться санитайзерами и перчатками — правила, которые за последние два года хорошо усвоили жители всего мира. Однако эти меры помогают не только в профилактике коронавируса. Вокруг полно и других инфекций и болезнетворных микроорганизмов.

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Кисло, но полезно

Микрофлора кишечника играет большую роль в поддержании хорошего уровня иммунитета. Поэтому надо выбирать продукты, богатые полезными бактериями-пробиотиками. В первую очередь это кисломолочные продукты. А еще — ферментированные овощи. В зимний период — квашеная капуста, а осенью — специальным образом приготовленные огурцы и помидоры.

Высыпайтесь

Жители больших городов зачастую не могут себе позволить высыпаться каждый день. Однако соблюдать режим для поддержания иммунитета необходимо. Универсального решения в данном случае нет: комуто достаточно семи часов сна, комуто — десяти. Важно придерживаться привычного графика, стараться, чтобы он был более или менее стабильным.

Утепляйтесь в меру

Выбор одежды осенью — во многом вопрос вкуса. Однако в погоне за модными тенденциями не стоит одеваться слишком тепло. Перегрев вкупе с холодным ветром может создать дополнительные риски, способствующие развитию заболевания. Вообще врачи советуют одеваться по погоде, пусть осенью это и не самая простая задача. Заранее посмотреть суточный прогноз погоды никогда не помешает.

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Аккуратнее с консервами

Осень — время проверить почки. Посетите нефролога и сделайте УЗИ этого органа. Дело в том, что в это время года люди начинают активно налегать на томаты, перцы, баклажаны — а эти овощи содержат много соли и других минеральных элементов. Переизбыток этих веществ может негативно отразиться на организме. Кроме того, осень — это время консервирования. А в консервах соли тоже много.

Цинк холода боится

В сезон простуд нужно включить в свой рацион цинк. Дело в том, что при переохлаждении организм много расходует именно этот микроэлемент. Из-за этого иммунитет ослабляется. Чтобы восполнить недостаток цинка, принимайте витамины с цинком или добавляйте в свой рацион побольше морепродуктов, свинины, семян тыквы, чечевицы, нута, овсяных хлопьев и злаков.

Народные средства

Что только не делают в народной медицине с луком и чесноком! Однако же, по мнению врачей, эти средства действительно способны помочь в поддержании иммунитета. В них содержатся эфирные масла и фитонциды — вещества, подавляющие рост бактерий, вирусов и грибков. Помогают в сохранении иммунитета ромашковый чай, апельсиновый сок и напитки из лимона, меда и имбиря.

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Лучи солнца

Осенью дни становятся короче, а солнечных дней все меньше. А для крепкого иммунитета нам необходим витамин Д, получить который можно, только находясь на солнце не менее 20 минут. К сожалению, восполнить его запас из продуктов питания невозможно. Поэтому врачи рекомендуют в холодное время года принимать комплексы или препараты с витамином Д. К слову, пить их стоит также вместе с витамином С — так он лучше усваивается.

Оценка состояния

Проверку готовности организма к холодам стоит начать с визита к терапевту, который назначит ряд обследований и анализов. Результаты покажут, как работают все жизненно важные системы организма и органы. Для более точной оценки состояния своего иммунитета можно сделать иммунограмму. Расшифровать результат поможет иммунолог, он же, в случае необходимости, назначит иммуномодулирующие препараты. Сдать такой анализ рекомендуется людям, которые болеют более 4–5 раз в год, а дети — более 10 раз.

Проверьте зрение

С приходом холодного сезона рекомендуется посетить окулиста. Осенью могут возникать изменения в работе сосудистой системы, в результате чего повышается внутриглазное давление. Происходит это потому, что меняется атмосферное давление, чаще происходят электромагнитные бури, перепады температуры воздуха.

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Побольше железа

Дефицит железа в организме способен понизить уровень гемоглобина в крови. Клетки будут хуже снабжаться кислородом. Из-за этого могут появиться слабость, головокружение, одышка и сонливость. Для предотвращения таких симптомов врачи советуют есть красное мясо, морепродукты, яблоки и темный шоколад. Важно, что железо лучше усваивается только с витамином С. Поэтому принимать эти два микроэлемента нужно одновременно.

Поменьше жирного

Осенью рацион у многих людей меняется на более тяжелый и жирный. Надо контролировать, чтобы не было перекоса в сторону большого количества жиров животного происхождения, которые содержатся в мясе. Это перегружает печень, вырабатывающую белки, необходимые для защиты организма. При этом не надо забывать об употреблении жирной рыбы, которая содержит омега-3. Это очень важный материал для иммунной системы.

Контролируем белок

В последнее время у молодежи очень популярны веганские и вегетарианские направления. Выбирая такой образ жизни, нужно внимательно оценить рацион. Белок растительного происхождения содержит меньше аминокислот. Соответственно, в рацион необходимо добавлять специализированные белковые продукты — гороховый или зерновой протеин. Это поможет восполнить дефицит необходимых веществ.

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СИЛА АРОМАТА

Укрепить иммунитет и поднять тонус организма осенью может и ароматерапия. Купите в аптеке или в любом косметическом магазине эфирные масла — лаврового листа, чайного дерева, эвкалипта. Использовать их очень просто. Достаточно капнуть пару капель на запястье или нанести на одежду, например, на любимый осенний шарфик или воротник рубашки. Так в течение дня вас будет окружать полезный и бодрящий аромат.

ГУЛЯЕТЕ ДНЕМ

Для поддержания иммунитета и для общего здоровья необходимо заниматься спортом. Основные принципы физической нагрузки довольно простые. Она может быть ежедневной в формате утренней зарядки. И должны быть две-три тренировки в неделю по любому виду спорта, который нравится — тренировки тоже обязаны приносить удовольствие. На улице следует гулять не менее одного часа в день. Желательно в светлое время суток. Без солнечного света снижается уровень серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Осенью проблема нехватки света особенно актуальна. Поэтому надо при любой возможности ловить редкие солнечные лучи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Кузнецов, психотерапевт:

— Для многих москвичей переход от лета к осени означает уменьшение количества отдыха по отношению к рабочему времени. Люди пытаются как будто «собраться» после лета, забывая, что их естественные потребности в отдыхе, нормальной физической нагрузке и правильном питании никуда не исчезают. Нельзя забывать, что психологическая устойчивость, иммунитет, наше здоровье в целом зависят от образа жизни.