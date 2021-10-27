Морщины, складки и заломы: какие проблемы решает фейсфит, а в каких случаях он бессилен

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Фейсфит (face fitness) — это система специально разработанных упражнений для лица, ориентированных на подтяжку кожи и мышц, улучшение кровообращения и ускорение регенерации тканей. Его главный принцип — не «накачивание» мышц лица, как, к примеру, в фейсбилдинге, а их балансировка. Какие проблемы решает фейсфит, а в каких случаях он бессилен, «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Амина Бердова.

По словам специалиста, не всем мышцам лица нужно тонизирование и укрепление: часть из них находится в гипертонусе, иными словами — в перенапряжении, а поэтому, они укорочены. Вторые, наоборот, чересчур расслаблены. Из-за этого и происходит дисбаланс, выраженный зрительно в виде кожных провисаний, морщинок, складок и заломов. Фейсфит помогает предупредить первопричины данных проявлений за счет выборочного тонизирования и расслабления мимических мышц лица.

Для чего нужен фейсфит

Благодаря занятиям фейсфитнесом можно подтянуть кожу лица, избавиться от морщин и прочих проявлений старения кожи либо предотвратить их появление. Фейсфит также избавляет от двойного подбородка, помогает убрать лишний подкожный жир, благодаря чему сокращаются излишние объемы в области щек и шеи. Вместе с этим фейсфит убирает разнообразные кожные несовершенства: помогает избавиться от шелушений, воспаления, делает кожу ровной, эластичной и здоровой. Всего один сеанс способен избавить от отеков, возвратить лицу свежесть, «раскрыть» взгляд и убрать неглубокие морщинки. А для наилучшего подтягивающего эффекта требуется пройти курс из 15–20 процедур.

— Существуют различные программы тренировок для решения разнообразных задач: одним людям требуется только лишь убрать морщины в области лба и глаз, а другим необходима глубокая коррекция овала лица. За счет фейсфитнеса возможно смоделировать лицо, поменять его черты, к примеру, добиться наиболее распахнутого взгляда и объемных губ, — говорит специалист.

При правильном выполнении упражнений, отмечает Бердова, происходит насыщение тканей кислородом, улучшение кровообращения, ускорение обменных процессов в коже и улучшение лимфотока. Кроме того, после фейсфитнеса значительно уменьшается отечность, выравнивается тон кожи, улучшается ее внешний вид. При постоянных занятиях заметный результат наступает уже спустя 1,5–2 месяца.

Когда можно заниматься фейсфитнесом?

Занятия фейсфитнесом можно начинать с юных 18–20 лет, важно заботиться не только о лице, но и обо всем организме. Образ жизни, питание, окружающая среда — все это по-разному воздействует на человека. Чем раньше вы начнете себе помогать, тем лучше и проще будет поддерживать форму в дальнейшем.

В каких ситуациях фейсфит бессилен?

Существует ряд изменений, которые нельзя скорректировать занятиями фейсфитнесом, подчеркивает косметолог. Например, это явная асимметрия лица, недостаточность объема тканей при выраженном птозе, мелкие морщины, ярко выраженные морщины в области лба и межбровные морщины.

— Гимнастика не может выступать альтернативой процедурам, направленным на выравнивание рельефа кожи, лечение купероза и пигментации. Кроме того, фейсфитнес не может конкурировать с лифтинговыми антивозрастными методиками — нитевыми или аппаратными, пластической хирургией, контурной пластикой, — заключила специалист.