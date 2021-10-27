Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач Комаровский рассказал об опасном последствии коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Врач Комаровский рассказал об опасном последствии коронавируса
Фото: Youtube / Ходят слухи

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасное последствие коронавируса, которое может сохраняться продолжительное время.

Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, может долгое время сохраняться одышка.

По словам врача, одышка — это, конечно, не норма. Но коронавирусная инфекция поражает легкие, поэтому какое-то время орган будет восстанавливаться.

— Как долго одышка может сохраняться, к сожалению, не знает никто, — отметил специалист.

Для восстановления легких необходимо установить подходящие для этого условия, чтобы процесс протекал эффективно. Для этого нужны время, правильные параметры воздуха и профилактика обезвоживания. Врач советует регулярно проветривать помещения и бывать на свежем воздухе, передает «Царьград».

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные виды спорта. По мнению специалиста, стоит сделать выбор в пользу легкой атлетики и плавания.

Читайте также:
последствияКоронавирусЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте