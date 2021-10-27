Врач Комаровский рассказал об опасном последствии коронавируса

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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасное последствие коронавируса, которое может сохраняться продолжительное время.

Он отметил, что у тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме, может долгое время сохраняться одышка.

По словам врача, одышка — это, конечно, не норма. Но коронавирусная инфекция поражает легкие, поэтому какое-то время орган будет восстанавливаться.

— Как долго одышка может сохраняться, к сожалению, не знает никто, — отметил специалист.

Для восстановления легких необходимо установить подходящие для этого условия, чтобы процесс протекал эффективно. Для этого нужны время, правильные параметры воздуха и профилактика обезвоживания. Врач советует регулярно проветривать помещения и бывать на свежем воздухе, передает «Царьград».

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые полезные виды спорта. По мнению специалиста, стоит сделать выбор в пользу легкой атлетики и плавания.