Гимнастка Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская спортсменка Дина Аверина получила золотую награду в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, заработав за выступление 27,750 балла.

Второе место досталось Алине Горносько из Белоруссии (25,950), третьей оказалась итальянка София Раффаэли (25,850). Сестра-близнец Дины Авериной получила 24,950 балла и заняла шестое место.

Таким образом, Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира. На счету спортсменки также серебро Олимпийских игр в Токио, две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.

Ее сестра Арина Аверина является четырехкратной чемпионкой мира. Кроме того, она завоевала четыре серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.