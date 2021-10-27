Эксперты объяснили желание москвичей сдавать жилье привитым от COVID-19

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Желание некоторых собственников жилья в Москве сдавать квартиры только привитым от коронавируса объясняется заботой о собственном самочувствии. Об этом заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова в среду, 27 октября.

— Это вполне обосновано, поскольку человек, который заболевает коронавирусом, вынужденно садится на больничный, и у него могут возникнуть проблемы с оплатой жилья. Кроме того, некоторые владельцы так хотят подчеркнуть эксклюзивность своего предложения, — рассказала специалист.

Требование арендатора о прививке от COVID-19 не противоречит гражданскому законодательству, уточнил заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом любое дополнительное условие для арендаторов, по его словам, снижает вероятность заключения договора.

Арендодатели, как предположил эксперт, таким образом подстраховывают себя на будущее, если за отказ от прививки будут введены штрафы. Это новая страница в истории аренды и еще один стимул привиться от коронавируса, заключил он.

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По словам главы сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, на рынке посуточной аренды объявления с условием о прививке пока не встречаются. На данном этапе подобное явление вряд ли станет массовым, приводит слова специалиста «Российская газета».