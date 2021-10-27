Эксперты обсудили реагирование на COVID-19 на заседании Сети ВОЗ в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Эксперты обсудили вопросы общественного здравоохранения и меры реагирования на пандемию коронавируса в ходе второго дня заседания Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в среду, 27 октября.

— В 2020 году наш институт единственный от России принял участие в межстрановом исследовании по оценке устойчивости национальных систем здравоохранения и определения к сопротивляемости к кризисам в период пандемии. Помимо России в проекте участвовали еще семь стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу, Испанию, Великобританию и Вьетнам, — рассказала директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Депздрава Елена Аксенова.

В рамках проекта были определены наиболее важные и критичные критерии устойчивости для национальных систем здравоохранения в период COVID-19. Среди них — финансирование, медицинские кадры, лекарственное обеспечение и организация медицинского обслуживания на всех уровнях.

Москва, по ее словам, хорошо справилась с кризисом в этом направлении. Город перепрофилировал клиники в режиме онлайн, выделил новые койки и создал новые госпитали.

Еще одной важной темой стало дополнительное обучение сотрудников с учетом перепрофилирования коек. Для ответов на эти вопросы была использована система непрерывного медобразования на основе дистанционных технологий, которую прошли все врачи и медсестры.

Еще одно ноу-хау, как уточнила Аксенова, связано с созданием типовых алгоритмов диагностики лечения коронавируса для разных целевых аудиторий. И все медорганизации лечили по единым протоколам, которые были утверждены Департаментом здравоохранения Москвы.

За год было внедрено десять медицинских технологий. Это, в частности, искусственный интеллект для пакетного назначения диагностических процедур, чат-бот для сбора анамнеза перед посещением врача, а также КТ-калькулятор для определения степени поражения легких.

— Мы поддерживаем ежедневно связь с врачами. В нашем департаменте в основном делаем акцент на укрепление здоровья, — отметил представитель Кантона Тичино Оттавио Беретта.

По его словам, специалисты делают разделение на профилактику и укрепление здоровья, которое является одним из компонентов общего повышения качества жизни. Важно и психическое, и физическое состояние пациентов.

— Произошли в системе здравоохранения в 2020 году большие изменения, было увеличено финансирование — до пяти миллиардов евро и в 2021 году ассигнования также были серьезно увеличены. Был расширен штат медработников со 100 до 190 тысяч к июню 2021 года нарастили объем штата, — уточнила старший советник регионального Минздрава Андалусии Ана Мария Карриазо.

1/2 2/2

Специалисты в регионе, по ее словам, проводят медицинские консультации по телефону. Также им удалось ввести новую систему «Меркурий» по передаче рентгеновских снимков по интернету, чтобы пациенты не ходили без надобности в поликлиники.

— Нет какой-то одной меры, которая способна предотвратить распространение этого заболевания. Страны предпринимают разнообразные меры, одни смягчают их, другие вводят комендантские часы и локдауны, — подчеркнула технический специалист европейского бюро ВОЗ Таня Шмидт.

Список организации, как уточнила она, включает шесть основных категорий мер, которые определяют уровень строгости. Они реализуются волнами — то более интенсивные, то смягчающиеся.

ВОЗ обладает дашбордом по COVID-19 с базой данных в онлайн-формате о ситуации с заболеваемостью в любой стране. Данная информация доступна для всех, заключила Шмидт.