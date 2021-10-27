Режиссер-документалист Сергей Толкачев умер в возрасте 81 года

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Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 27 октября.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича! — отмечается на сайте союза.

Информацию о месте и дате прощания с кинематографистом организация не привела.

Сергей Толкачев в родился 2 июня 1940 года в Магадане. Он окончил ВГИК по специальности режиссер документального телефильма в 1971 году.

С тех пор он работал кинорежиссером в творческом объединении «Экран» на Центральном Телевидении. В данный период Толкачев снял 27 документальных лент.

Многие из них получили рецензии в центральной прессе. Часть картин режиссера получила признание в виде призов и дипломов на Всесоюзных и международных кинофестивалях.

Последним проектом Толкачева стал «Крестный отец русского хоккея» в 2008 году. Лента, для которой он сам же написал сценарий, посвящена хоккеисту и тренеру Анатолию Тарасову. В фильм вошли кадры из интервью с Тарасовым, его женой, детьми и учениками, а также фрагменты хоккейных матчей разных лет.