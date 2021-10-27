Москвич убил своего знакомого в пьяной драке в строительной бытовке

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Перовский суд Москвы приговорил москвича Андрея Кузнецова, убившего своего знакомого в пьяной драке в одной из столичных строительных бытовок, к 11 годам лишения свободы. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 12 апреля прошлого года москвич находился в строительной бытовке на шоссе Энтузиастов со своим 59-летним знакомым.

— Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Кузнецов избил потерпевшего, нанеся множественные удары руками по лицу, туловищу и конечностям, после чего дважды ударил ножом в живот и отчленил ему голову. Мужчина скончался на месте, — рассказала Нефедова.

Суд назначил Кузнецову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

— Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей, — заключила Нефедова.

До этого в Свердловской области 34-летняя женщина убила свою малолетнюю дочь во время ссоры. По данным СК по региону, инцидент произошел в ночь на 26 октября. У женщины произошел конфликт с ее дочерью 2013 года рождения. В какой-то момент мать потеряла над собой контроль и убила ребенка. В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что трагедия произошла в частном доме, расположенном в деревне Уфа-Шигири. После совершения убийства мать сама вызвала полицию. Она попыталась убедить правоохранителей, что ее дочь убил «некий бородатый мужчина», который проник в дом.