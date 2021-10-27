Жительница Урала зарезала дочь за отказ ложиться спать и выдумала «бородатого маньяка»

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В Свердловской области 34-летняя женщина убила свою малолетнюю дочь во время ссоры. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 октября. У женщины произошел конфликт с ее дочерью 2013 года рождения. В какой-то момент мать потеряла над собой контроль и убила ребенка.

— В качестве орудия преступления женщина применила нож. От полученных колото-резаных ранений ребенок скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что трагедия произошла в частном доме, расположенном в деревни Уфа-Шигири. После совершения убийства мать сама вызвала полицию. Она попыталась убедить правоохранителей, что ее дочь убил «некий бородатый мужчина», который проник в дом.

— Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска, — рассказали в МВД.

По словам женщины, она убила дочь из-за того, что та капризничала и не хотела ложиться спать, добавили в МВД.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала о тройном убийстве в квартире на Мосфильмовской улице. По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка. По предварительным сведениям, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.