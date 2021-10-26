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Тела ребенка и двух взрослых нашли в квартире на Мосфильмовской улице

Илья Ашуров

Происшествия
Тела ребенка и двух взрослых нашли в квартире на Мосфильмовской улице
Фото: nnovgorod.sledcom.ru / СК РФ
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

В Москве на Мосфильмовской улице произошло тройное убийство. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль столичной прокуратурой. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным источника «ВМ», в квартире найдены тела родителей и ребенка.

Семья с воскресенья не выходила на связь. Предварительно, женщина с сыном задушены. Тело отца найдено в коридоре.

— На месте работают следователи, — заключил собеседник «ВМ».

В свою очередь Нефедова подтвердила факт преступления, сообщив, что дело находится на контроле столичной прокуратуры.

— В квартире на улице Мосфильмовской обнаружены тела женщины, мужчины и 8-летнего ребенка с признаками насильственной смерти, — рассказала Нефедова.

Она отметила, что обстоятельства происшествия выясняются.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков, — заключила Нефедова.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова заявила, что на место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

— В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что СК завершил расследование в отношении 38-летнего Рахмана Сулейманова, который в 2018–2020 годах, работая таксистом на территории столицы, совершал разбойные нападения на своих клиентов.

Всякий раз Сулейманов действовал по одной и той же схеме. Он добавлял в алкогольные напитки своих жертв нейролептик, а когда они теряли сознание, похищал у них ценные вещи. После этого таксист бросал их в безлюдных местах. Своими действиями он нанес тяжкий вред здоровью двух людей, еще один человек от его действий скончался.

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