СК закончил расследование дела о таксисте-отравителе, орудовавшем на территории Москвы

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование в отношении 38-летнего таксиста Рахмана Сулейманова, который обвиняется в серии разбойных нападений. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в 2018–2020 годах, работая таксистом на территории столицы, обвиняемый совершал разбойные нападения на своих клиентов. Всякий раз Сулейманов действовал по одной и той же схеме.

Он добавлял в алкогольные напитки своих жертв нейролептик, а когда они теряли сознание, похищал у них ценные вещи. После этого таксист бросал их в безлюдных местах.

Своими действиями он нанес тяжкий вред здоровью двух людей, еще один человек от его действий скончался.

При этом злоумышленник ездил на машине с сокрытыми номерными знаками. Это позволяло ему долгое время скрываться от правосудия.

В сентябре 2020 года полиция задержала Сулейманова. В отношении таксиста возбудили уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

Заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов рассказал, что за все годы статистического наблюдения в России остаются нераскрытыми 52 серии убийств, которые включают в себя 212 преступлений. По его словам, всего на учете в Криминалистическом центре состоят 142 серии преступлений.