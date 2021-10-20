Названо количество нераскрытых в России серийных убийств

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За все годы статистического наблюдения в России остаются нераскрытыми 52 серии убийств, которые включают в себя 212 преступлений. Об этом в среду, 20 октября, рассказал заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.

По его словам, всего на учете в Криминалистическом центре состоят 142 серии преступлений. Они включают в себя 552 случая нарушения закона.

Сазонов подытожил, что в России также до сих пор не раскрыты 83 серии изнасилований. Всего в этих сериях насчитывается 289 эпизодов против половой неприкосновенности, пишет РИА Новости.

Ущерб от преступлений, совершенных в Российской Федерации с января по сентябрь 2021 года, составил 345,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 12 процентов уступает результатам аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности в стране. Отмечается, что наибольший ущерб представляли те преступления, которые в этом году совершались в городах и поселках городского типа.

До этого столичная прокуратура проанализировала данные о преступности в Москве за январь — сентябрь 2021 года. На основании этого был составлен портрет типичного преступника. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.