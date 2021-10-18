Прокуратура составила портрет типичного московского преступника

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Столичная прокуратура проанализировала данные о преступности в Москве за январь-сентябрь 2021 года. На основании этого был составлен портрет типичного преступника. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, типичный московский преступник — мужчина 30-49 лет, не имеющий постоянного источника дохода, со средним образованием (общим или профессиональным).

Всего, согласно статистике прокуратуры, с января по сентябрь этого года в столице было совершено 107 199 преступлений. Это на 2,4 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Самым «опасным» по итогам девяти месяцев 2021 года оказался Центральный округ столицы. В нем было совершено 15 464 преступления, что на 2,5 процента меньше прошлогоднего показателя. На втором месте Восточный округ — 13 457 преступлений (на 11,5 процента меньше, чем в 2020 году — прим. «ВМ»), на третьем Юго-Восточный — 11 125 (на 0,3 процента больше).

Наибольший рост количества преступлений по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Северо-Западном округе Москвы. В этой части города в январе–сентябре произошло 9 209 преступлений, что превышает прошлогодний показатель на 12,2 процента.

Также Нефедова отметила, что на 5,4 процента уменьшилось количество преступлений, совершаемых в общественных местах. За указанный период их произошло 37 296.