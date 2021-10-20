Ущерб от преступлений в РФ с начала года составил почти 346 миллиардов рублей

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Ущерб от преступлений, совершенных в Российской Федерации с января по сентябрь 2021 года составил 345,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 12 процентов уступает результатам аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности в стране.

Отмечается, что наибольший ущерб представляли те преступления, которые в этом году совершались в городах и поселках городского типа.

По данным ведомства, количество преступлений экономической направленности за год увеличилось на 7,5 процента. С начала года полиция выявила 94,5 тысячи таких преступлений.

Всего за 2021 год в стране зарегистрировали 1 521,5 тысячи преступлений. Рост преступности был отмечен в 34 субъектах РФ, при этом в 51 регионе преступность снизилась, пишет ТАСС.

До этого столичная прокуратура проанализировала данные о преступности в Москве за январь — сентябрь 2021 года. На основании этого был составлен портрет типичного преступника. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.