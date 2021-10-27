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Новый корпус с выставочным павильоном построят для Института океанологии

Иван Юминов

Город
Новый корпус с выставочным павильоном построят для Института океанологии
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Нахимовский проспект, 36 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 27 октября.

— Новое здание будет иметь семь наземных и три подземных этажа. Архитектурный облик решен в той же стилистике, что и существующее здание Института по проекту Белопольского, — рассказал он.

Особым предметом гордости центра, по его словам, станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов, среди которых будет «МИР-2». Главный фасад здания будет выполнен в виде объемного витража, за которым разместят выставку.

Площадь комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. Участок располагается на Нахимовском проспекте, дом 36, рядом с главным зданием института.

Для отделки используют натуральный камень светло-серого цвета, темно-серый оттенок и штукатурку. Основную площадь объекта займут научные помещения, в том числе зал с испытательным бассейном 3х3х3 метра.

В составе центра предусмотрен и научно-просветительский блок, который включает выставочный павильон для глубоководных аппаратов, учебные комнаты для проведения семинаров для молодых ученых и музей истории РАН. Главный вход в здание будет оборудован со стороны Нахимовского проспекта, новый корпус также соединят на уровне первого этажа с основным зданием института.

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