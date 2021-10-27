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Подмосковье запустит горячую линию помощи волонтеров 28 октября

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Подмосковье запустит горячую линию помощи волонтеров 28 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Горячая линия оперативного штаба адресной помощи волонтеров Подмосковья начнет работу 28 октября. Об этом сообщили в главном управлении социальных коммуникаций областного правительства в среду, 27 октября.

— С 28 октября горячая линия оперативного штаба адресной помощи волонтеров Подмосковья #МыРядом мобилизует свою работу! Добровольцы принимают заявки на доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, помогают выгуливать животных и оказывают помощь по дому... — говорится в сообщении.

Связаться с волонтерами можно по телефону 8 (800) 201-91-21. Движение «Волонтеры Подмосковья» было создано в марте 2020 года с началом пандемии коронавируса.

Его целью стало объединение существующих молодежных, общественных и добровольческих организаций. Более 400 волонтерских организаций работают в Московской области, в них входят более десяти тысяч добровольцев.

Волонтеры в Подмосковье помогают медикам на пунктах вакцинации и в больницах. Добровольцы также проводят рейды на транспорте и в общественных местах с целью мониторинга соблюдения масочного режима, отмечается на сайте ведомства.

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