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Пять человек пострадали при столкновении автомобилей на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении автомобилей на севере Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Тимирязевская улица, 27 Карта всех событий

Столкновение автомобилей на севере города привело к пяти пострадавшим. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 27 октября.

— Пять человек пострадали в ДТП на Тимирязевской улице у дома 27. Водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля «ВАЗ-2107», двигавшемуся во встречном направлении, — говорится в сообщении.

Пострадали водитель и три пассажира «ВАЗа», а также водитель «ДЭУ». По предварительной информации, у них легкие травмы, отмечается в Telegram-канале ведомства.

27 октября в Дептрансе сообщили, что авария с участием двух грузовиков произошла на шоссе Энтузиастов. Движение в сторону области свободно по двум полосам из пяти. Водителям временно рекомендовано выбирать пути объезда данного участка.

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