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Подмосковных автомобилистов призвали быть аккуратными в нерабочие дни

Иван Юминов

Общество
Подмосковных автомобилистов призвали быть аккуратными в нерабочие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Водителям в Подмосковье следует быть аккуратными на дорогах в нерабочие дни. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов и пешеходов не терять бдительности в нерабочую неделю и ноябрьские праздники. Мы ожидаем рост числа транспорта на дорогах Подмосковья: многие поедут за город и на дачи, чтобы там провести время в самоизоляции, — говорится в сообщении.

Осенью 2020 года, по данным ведомства, больше половины смертельных наездов на пешеходов произошло за пределами населенных пунктов и пешеходных переходов. Водителям необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков и снижать скорость перед поворотами, подчеркнули в министерстве.

За руль, как напомнили в Минтрансе, нельзя садиться в нетрезвом состоянии. Пешеходам рекомендуется в темное время суток носить светоотражающие элементы и пользоваться фонариками при движении по обочинам.

Проезжую часть и железнодорожные пути следует переходить только по пешеходным переходам, отмечается на сайте министерства.

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