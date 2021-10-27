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Суд в Москве отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Кельбаха

Иван Юминов

Происшествия
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Кельбаха
Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 27 октября.

— Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года, — рассказал представитель суда.

Кельбаху вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие при этом требовало арестовать подозреваемого, но суд избрал более мягкую меру пресечения.

4 июля 2019 года в отношении главы государственного холдинга «Автодор» было заведено уголовное дело ввиду масштабных нарушений при строительстве ЦКАД в Подмосковье. До февраля 2019 года во главе организации находился Кельбах, а после на посту руководителя его сменил Вячеслав Петрушенко.

В начале февраля 2019 года Счетная палата заявила об отставании строительства ЦКАД от плана. По данным ведомства, «Автодор», реализуя проект по ЦКАД, продемонстрировал худшие результаты работы за десять лет своего существования.

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