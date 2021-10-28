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Прибор бесконтактного контроля за состоянием водителя разработали в России

Марина Найденкова

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Технологии
Прибор бесконтактного контроля за состоянием водителя разработали в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва» 

Ученые разработали образец маломощного радиолокатора, который неконтактным методом измеряет пульс и частоту дыхания человека. Использовать устройство можно для контроля за состоянием водителей, машинистов поездов или пилотов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Образец бортовой сенсорной системы разработали в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники.

— Радиолокационный измеритель пульса — малогабаритный радар, работающий в диапазоне частот, предназначенном для медицинских целей. По отраженному от пульсирующих органов человека сигналу с помощью специально разработанного программного обеспечения определяется частота пульса и дыхания. Преимущество устройства, экспериментальные образцы которого разработаны в рамках проекта, заключается в бесконтактном измерении показателей пульса и дыхания водителя. Не требуется ношение специализированных устройств, что исключает возможности блокировки показаний водителем, — сообщили в пресс-службе.

Области применения неконтактного контроля не ограничиваются измерением состояния пульса и дыхания водителя.

— Прибор можно использовать для определения состояния машиниста поезда, пилота, оператора сложных систем, а также в медицине и предрейсовом контроле, — приводит пресс-служба слова представителя Центра НТИ.

В настоящее время устройство испытывают. В конце года станут известны дальнейшие планы по изобретению.

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