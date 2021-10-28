Нумеролог рассказала, как заполнить «карту желаний» на 2022 год

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С помощью карты желаний можно сделать так, чтобы все мечты сбылись. Это не просто лист с наклеенными фото, а профессиональный инструмент, уверена нумеролог Айгуль Хуснетдинова. Она рассказала, как правильно заполнить карту желаний на следующий год.

Все желания об отношениях и любви необходимо поместить в правый верхний угол. Под ними должны расположиться мечты о детях и все с ними связанное. Денежные проблемы и вопросы следует разместить на самом верху, а под ними установить семейные вопросы. По словам специалиста, в центре должно располагаться самое счастливое фото. Над его головой находится «Зона славы и успеха».

Главным правилом для исполнения желаний Хуснетдинова считает, что оно не должно затрагивать личное пространство другого человека. Также важно составлять карту в добром расположении духа. Негативные эмоции лишь усугубят известные проблемы, вместо их решения.

— Вы должны сконцентрироваться на том, что хотите, и не делать такие карты на убывающую Луну, на новолуние, потому что это «пустые» дни. Они не дают ничего с точки зрения ресурса, — рассказала она Пятому каналу.

Свою карту следует оформлять, ознакомившись с прогнозами астрологов и цифрами года. В 2022 году его цифрами стали три двойки и одна шестерка. Они означают благость, что поможет желаниям сбыться. Для этого нужно настроиться на энергию года и понять, что можно покорить новые вершины в бизнесе, решить семейные проблемы или найти новое и классное хобби, которое поможет прославиться. Все по плечу, считает нумеролог.

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