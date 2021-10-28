Наталья Сергунина: МИК запустил новую программу для начинающих предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на участие в программе «Академия инноваторов». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 28 октября.

— Первый поток стартует 1 декабря. В нем предусмотрено 500 мест, — рассказала представитель мэрии.

Обучение, по ее словам, рассчитано на четыре месяца. Занятия будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах.

Программа ориентирована на начинающих предпринимателей, у которых уже есть инновационные идеи или желание присоединиться к другим проектам, где пригодятся их компетенции и опыт. Набор в академию открыт до 28 ноября, бесплатно подать заявку можно на сайте проекта.

Наставники помогут слушателям определить нишу и составить бизнес-план. Кроме того, участникам дадут рекомендации по формированию команды и привлечению инвестиций.

Курс ориентирован на запуск инновационных проектов. Его модули, в частности, посвящены патентам и созданию минимально жизнеспособного продукта с использованием инфраструктуры поддержки инноваций.

— В России огромное количество ученых, разработчиков, инженеров с блестящими идеями. При этом многие не решаются открыть свой бизнес из-за недостатка навыков или ресурсов, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проект, по его словам, дает возможность бесплатно получить необходимые инструменты и знания для выхода на рынок с готовым продуктом. Полезность программы, как уточнил Фурсин, оценят студенты, выпускники и состоявшиеся специалисты.

Выпускники академии получат доступ к сервисам МИК и специальным финансовым инструментам правительства Москвы. Они также смогут провести пилотные испытания на городских площадках, найти инвесторов и партнеров.