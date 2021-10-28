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«Не меньше шести гигабайт»: названы характеристики смартфона для комфортного просмотра соцсетей

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не меньше шести гигабайт»: названы характеристики смартфона для комфортного просмотра соцсетей
Фото: pixabay.com

Главное требование к смартфону, которым человек регулярно пользуется — при длительном взаимодействии не должны уставать глаза. Кроме того, такой телефон должен обладать достаточным объемом оперативной памяти — «не меньше шести гигабайт». Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

— Я бы рекомендовал перед покупкой посмотреть на то, как глаза реагируют на экран. Сейчас все больше устройств оснащены OLED-экранами, и у некоторых людей глаза могут сильно уставать из-за повышенного мерцания, — отметил специалист.

По словам эксперта, некоторые телефоны даже при минимальном уровне яркости светят слишком сильно. При использовании устройства в темноте это может доставлять дискомфорт.

Также при выборе телефона стоит отдать предпочтение устройству с достаточным объемом оперативной памяти, заметил Побыванец.

— Для соцсетей годится любой телефон тысяч за 10, вопрос в комфорте. Потому что на таком устройстве приложения банально могут вылетать: все упирается в оперативную память телефона. Желательно брать смартфон с объемом оперативной памяти от шести гигабайт, чтобы система комфортно работала, — посоветовал специалист.

При небольшом объеме оперативной памяти можно сделать использование телефона более комфортным, вовремя закрывая неиспользуемые приложения, заключил собеседник «ВМ».

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