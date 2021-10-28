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«Это продолжалось три дня»: Ревва рассказал, как лишился девственности

Анна Михалюк

Общество
«Это продолжалось три дня»: Ревва рассказал, как лишился девственности
Фото: Официальный Instagram Александра Реввы @arthurpirozhkov

Певец и комик Александр Ревва поделился редкими фактами своей биографии. Он рассказал, во сколько случился его первый опыт с женщиной.

— Я был очень порядочным ребенком, долгое время жил с мамой. Висел на доске почета, где было написано: «Ими гордится школа». И вдруг мама уезжает на месяц. Как раз весна настала. Представляешь, 20 лет! Я не выдерживаю и иду в ночной клуб, там знакомлюсь с девушкой. Ее звали Татьяна Григорьевна, она была на пять лет старше меня. Я подхожу к ней и говорю: «Здравствуйте. Я Александр. Моя мама уехала в Норильск. Пожалуйста, помогите». Она была медицинским работником и со всем пониманием отнеслась к подростку. Мы поехали ко мне, и это продолжалось три дня, — рассказал артист в новом шоу «Блеф» на видеосервисе PREMIER.

Также он вспомнил случай, когда ему после выступления на корпоративе в Новосибирске предложили оказать эскорт-услуги за крупную сумму денег, но он отказался.

— Очень богатая семья. Муж устраивает подарок жене, которой исполняется 50 лет. Женщина очень красивая. Я выхожу, Артур Пирожков дарит всем любовь и энергию. После выступления мне дарят дорогие часы и цветы. И тут в гримерку заходит помощник этой женщины и говорит: «Александр, ваше выступление всем очень понравилось. Елена (именинница — прим. «ВМ») хочет сделать вам подарок». Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг, — вспомнил Ревва.

Ранее артист рассказал, сколько он сделал пластических операций.

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