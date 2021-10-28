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Автоэксперт объяснил, почему «вылетающая» передача требует срочного ремонта

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт объяснил, почему «вылетающая» передача требует срочного ремонта
Фото: Pixabay

Регулярное «выбивание» передачи свидетельствует о необходимости ремонта. Длительное игнорирование проблемы может привести к тому, что передача не будет работать вообще, а в долгосрочной перспективе — и к критической поломке, рассказал «Вечерней Москве» заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

По словам специалиста, проблемы с переключением передач требуют быстрого решения.

— Если игнорировать, передача совсем не будет действовать, не будет включаться, человек потеряет ее. Придется передачу все время перескакивать. Лечится это только переборкой и заменой изношенных деталей, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что не стоит долго ездить с неработающей передачей: если износ станет слишком сильным, это может привести к выходу из строя всей коробки и к полной поломке агрегата.

При обнаружении проблемы лучше отказаться от использования сломанной передачи. В крайнем случае ее можно фиксировать рычагом, посоветовал Урюков.

— Можно удерживать рычаг на нужной передаче принудительно, однако износ от этого будет только увеличиваться. Эта мера применима только в том случае, когда нужно доехать до сервиса. Но лучше в такой ситуации просто перескочить передачу, если позволяют тяговые возможности двигателя, — заключил собеседник издания.

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