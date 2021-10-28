«Просто не проснулся»: умер звезда передачи «Суд присяжных» Валерий Степанов

Фото: Youtube / Суд присяжных

От последствий коронавируса скончался адвокат Валерий Степанов, игравший судью в передаче «Суд присяжных». Об этом в четверг, 28 октября, сообщил его коллега по шоу Рубен Маркарьян.

— Последние слова были вчера. «Побеждаю ковид!». Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром, — написал он на своей странице в Facebook.

Валерий Степанов родился в подмосковной Истре. С 1985 года работал в суде Котовска. С 1989 года начал адвокатскую деятельность. В Москву переехал в 2004 году. Вступил в городскую Коллегию адвокатов. Стал известен широкой публике благодаря роли судьи в телепередаче «Суд присяжных».