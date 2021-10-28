Синоптики предупредили о резких скачках давления в Москве до конца недели

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До конца недели в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Уже в ночь на среду, 27 октября, началось интенсивное понижение давления в столице. В дальнейшем оно только ускорилось. Утром 28 октября атмосферное давление упало уже до 743 миллиметров ртутного столба. До середины дня четверга активный циклон удержит атмосферное давление на пониженном фоне.

— Но уже вечером оно в столице начнет интенсивно расти и к утру пятницы подрастет на 10 единиц. Рост атмосферного давления продолжится в субботу. В выходные дни оно ожидается на 10–12 единиц выше нормального, — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что сильные скачки давления негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей с сосудистыми нарушениями, страдающих сердечными недугами. Им стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию, контролировать артериальное давление, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, а также вовремя принимать необходимые лекарственные препараты.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в выходные погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Затем до 7 ноября ожидается достаточно комфортная погода, но с повышенным атмосферным давлением.