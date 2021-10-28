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Судьи отклонили протест Дины Авериной на оценку за номер с лентой на ЧМ

Иван Юминов

Спорт
Судьи отклонили протест Дины Авериной на оценку за номер с лентой на ЧМ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россиянка Дина Аверина показала второй результат в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

Гимнастка набрала 23,900 балла. Это стало первым серебром спортсменки на турнире, до этого она выиграла три золотые медали.

Аверина по окончании выступления подала протест на свою оценку, но его отклонили. Первой стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько — 23,950 балла.

Тройку замкнула Арина Аверина с результатом 23,450 балла. Она также подала протест, который вскоре был отклонен.

7 августа Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

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