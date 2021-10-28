Врач посоветовала не заниматься самолечением при коронавирусной инфекции

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Заведующая ковид-отделением Семилукской районной больницы Юлия Мищенко предупредила об опасности самолечения при наличии коронавирусной инфекции.

Она отметила, что многие начинают пить противовирусные препараты, которые назначают себе самостоятельно. Но это не самая большая проблема. Наибольшую опасность представляет бесконтрольный прием антибиотиков.

— Мы же когда назначаем антибиотики? В том случае, если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. И вот представьте себе – она таки присоединилась. Начинаем лечить антибиотиками, а они не действуют, потому что бактерии уже не чувствительны к этим лекарствам. Значит, нам приходится пробовать новые, использовать их всевозможные сочетания. На это нужно время, а его нам катастрофически не хватает, — пояснила она в комментарии argumenti.ru.

Она также добавила, что в настоящее время выросло число молодых пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Кроме того, поражение легких происходит гораздо быстрее, чем в начале пандемии.

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